В районе переправы через Обь дежурят спасатели

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-08T10:51:57+03:00

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В районе паромно-ледовой переправы через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги дежурят инспекторы ГИМС и спасатели «Ямалспаса». Они напоминают ямальцам о правилах безопасности во время ледостава и готовы оперативно отреагировать в случае ЧП

Органами местного самоуправления на период ледостава рекомендовано запретить выезд транспорта и выход людей на лед, чтобы предупредить возможные несчастные случаи. За нарушения правил положены штрафы.

Как отметил старший инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО Александр Андреев, безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров. Прочность льда можно определить даже визуально. Самым прочным считается лед голубого цвета, прочность белого — в два раза меньше, лед серый или с желтоватым оттенком ненадежен.

Особенно слабый лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев и кустов.

Сейчас переправиться с одного берега на другой можно при помощи судна на воздушной подушке. Специалисты будут дежурить на месте до тех пор, пока ледовый покров не будет пригоден для движения автомобилей.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», только с 18 по 21 октября в самом начале ледостава на водных объектах ЯНАО было зафиксировано шесть происшествий, в результате которых пять человек погибло, трое пострадало, а два жителя до сих пор числятся без вести пропавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU