В Салехарде возле школы изменили схему проезда ради безопасности детей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-08T10:38:24+03:00

Новые условия проезда протестирую, а после еще раз обсудят с горожанами

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Глава Салехарда Алексей Титовский встретился с родителями учеников в МОУ СОШ №2. Речь пошла об изменениях дорожного движения по Малому проезду. К корректировке в схеме пришлось прибегнуть ради безопасности школьников. Как отмечает администрация ямальской столицы, большое количество машин является причиной возникновения пробок и может спровоцировать возникновение аварийной ситуации.

Власти города предложил четыре варианта схем движения машин по Малому проезду. Каждый из участников встречи мог выбрать наиболее оптимальных на его взгляд. Голоса родителей разделились. При этом одни поддержали вариант, который предусматривает полное перекрытие Малого проезда. Другие голосовали за сохранение прежней схемы проезда машин.

- На мой взгляд, вариант с полным перекрытием движения является наиболее оптимальным. Это в первую очередь – безопасность учащихся второй школы, - озвучил свое личное мнение как жителя города Алексей Титовский.

Родители, чьи дети учатся во второй школе, еще раз обсудили все детали, и в итоге выбрали вариант с полным перекрытием движения по Малому проезду.

Градоначальник предложил установить тестовый период для новой схемы, а после провести еще одну встречу и поставить точку в данном вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU