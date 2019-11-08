СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-08T10:26:30+03:00

На фактории Юрибей сгорел дом, пока 10 хозяев были на рыбалке Фото: 89.mchs.gov.ru

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Пожар в жилом доме на фактории Юрибей обошелся без пострадавших – все 10 жильцов в момент ЧП были на рыбалке.

Возгорание жилого двухквартирного дом произошло 6 ноября. Причины пожара еще устанавливаются, но предположительно, как сообщили в районном Управлении ГО и ЧС, – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

На факторию едет группа специалистов, чтобы на месте определить объем необходимой помощи погорельцам.

Агент профильного Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования, сотрудники Управления ГО и ЧС и пожарные, также примут решение о размещении пострадавших после их возвращения с рыбоугодий, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU