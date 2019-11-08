В Новом Уренгое сотрудник МЧС спас провалившуюся под лед собаку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-08T10:13:07+03:00

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В Новом Уренгой на реке Седэ-Яха сотрудники муниципальной инспекции, проезжая по мосту, увидели двух тонущих собак. Животные провалились под лёд и тщетно пытались выбраться из ледяного плена. Люди бросились на помощь собакам.

В этот момент к ним присоединился ещё один случайный прохожий. Александр Кузьмин, который оказался сотрудником МЧС, окончив смену, возвращался домой. Он тут же побежал в лес искать подходящий «плот».

- Думаю, если лезть уж на лёд, надо, в первую очередь, обезопасить себя. Нас так в МЧС учат. Кинулся в лес искать что-то плавучее, да, побольше, - вспоминает Александр Кузьмин.

С одной собакой опоздали, сокрушается мужчина. Но вторая еще барахталась в воде. Двое других участников спасательной операции остались страховать Александра на берегу, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Отчаявшийся пёс успел укусить своего спасителя. Однако Александр не стал переживать по этому поводу, назвав его ерундой. Тем не менее, укол все-таки ему поставили. Спасённого пса завернули в куртку и отнесли к машине. Отогревали уже в пожарной части. Накормили и отпустили в привычную для него среду.

ИСТОЧНИК KP.RU