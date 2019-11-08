На Ямале развивают межрегиональный детский туризм

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-08T09:49:36+03:00

Тюменцы побывали на Тарко-Сале, а ямальцы посетили Когалым, Тобольск и Тюмень

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Юные путешественники из Тюменской области смогли Насладиться ямальским гостеприимством и прикоснуться к культуре северного края. Три группы ребят побывали в Пуровском районе, в городе Тарко-Сале. Для 135 гостей провели этнографический тур «В гости к ненцам» в рамках межрегионального проекта по развитию детского туризма Тюменской области, Ямала и Югры.

Напомним, три региона занимаются активным развитием межрегионального детского туризма. Решение об этом ранее приняли парламентарии.

С ответным визитом 100 маленьких ямальцев побывали в Тюмени, Тобольске и Когалыме. В Югре ребята посетили океанариум, оранжерею, уникальный банк образцов ценной горной породы и нефти. В Тобольске туристы увидели Кремль, Дом семьи Николая II, Дворец наместника, в котором в 18 веке находилась резиденция правителей Сибири. В Тюмени ребята побывали на учебном полигоне в селе Успенка, где расположена буровая установка.

Напомним, 2019 год объявлен Годом детского туризма в рамках проводимого в нашей стране Десятилетия детства. Основная цель – популяризация детского туризма в России, создание условий для путешествий, формирование у детей навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU