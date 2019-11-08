СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-08T09:32:17+03:00

На Ямале назвали лучшего массовика-затейника в регионе Фото: puradm.ru

Победила в конкурсе клубных работников Ольга Цюра из Уренгоя

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Лучший клубный работник Ямала работает в уренгойском ДК «Маяк». Второй окружной конкурс профмастерства работников культурно-досуговых учреждений «Лучший клубный работник Ямала – 2019» подвел итоги. победительницей стала главный балетмейстер уренгойского дома культуры «Маяк» Ольга Цюра.

В конкурсе участвовали представители двенадцати муниципальных образований округа. Состязания проходили в окружном центре национальных культур. На протяжении двух дней перед зрителями разворачивалось настоящее шоу, участники проявили весь свой артистизм, мастерство и креативность.

Жюри оценило самопрезентации участников, культурный биатлон – задание на импровизацию, задание «Конструктор уникальных решений» и «Искры талантов».

Зал поддерживал артистов бурными аплодисментами, пел вместе с ними любимые хиты, а конкурсанты подарили зрителям настоящий праздник, зарядили энергией и положительными эмоциями.

По результатам творческих состязаний представительница Пуровского района Ольга Цюра удостоена главного приза конкурса – сертификата номиналом в 70 000 рублей, а также спецприза «Очарование».

ИСТОЧНИК KP.RU