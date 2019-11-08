В Новом Уренгое на территории детсада автомобиль сбил женщину

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-08T09:02:16+03:00

Автомобилист не заметил ее при движении задним ходом

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В Новом Уренгое дорожно-транспортное происшествие случилось на территории детского сада, расположенного на улице Геологоразведчиков. В Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, что утром 7 ноября водитель автомобиля Дэу Нексия не заметил пешехода при движении задним ходом. Мужчина за рулем иномарки сбил женщину. В результате ДТП она получила травмы.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека погибло, один получил травмы.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3948 зарегистрированных ДТП погибли 27 человек и 472 травмированы, в их числе 58 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU