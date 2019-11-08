Ноябрян, вышедших на тонкий лед, будут штрафовать

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-08T08:44:33+03:00

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С 8 ноября в Ноябрьске официально запрещено выезжать и выходить на водные объекты. Нарушителям, вышедшим на лёд, грозит штраф до полутора тысяч рублей. Выезд транспорта может стоить гражданам три тысячи, должностным лицам – шесть тысяч, а юридическим – десять тысяч рублей.

В управлении ГО и ЧС администрации отмечают, что специалисты измерили толщину льда. Сейчас она не превышает 20 сантиметров, а потому выход на водоемы региона может привести к трагедии. Запрет будет действовать до 15 декабря и распространяется на все водные объекты, в числе которых карьер «Миллионник», озера Ханто, Светлое, пояснили в мэрии.

Только с 18 по 21 октября в самом начале ледостава на водных oбъектах ЯНАО было зафиксировано шесть прoисшествий, в результате которых пять человек пoгибло, трое пострадало, а два жителя до сих пор числятся без вести пропавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU