2019-11-08T07:47:59+03:00
Происшествия

На реке Войкар снегоход с людьми провалился по лед

Водитель и пассажир погибли
Анна Полякова
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На реке Войкар снегоход с людьми провалился по лед Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа реке Войкар снегоход с людьми провалился по лед Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В районе деревни Усть-Войкары Шурышкарского района утонули люди. Несчастье произошло вечером 6 ноября на реке Войкар. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель снегохода Буран при движении по неокрепшему люду реки провалился. В результате водитель и пассажир погибли.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека погибло, один получил травмы.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3948 зарегистрированных ДТП погибли 27 человек и 472 травмированы, в их числе 58 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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