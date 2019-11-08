2019-11-08T08:41:59+03:00
Общество

Аэропорт Салехарда ждет реконструкция

Проект разработают уже в 2019 году
Анна Полякова
Поделиться:
Аэропорт Салехарда ждет реконструкцияАэропорт Салехарда ждет реконструкцияФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Разработка проекта реконструкции аэропорта Салехарда начнется уже в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что главная задача - сделать аэропорт комфортным для пассажиров. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией на строительство двух зданий с отдельными зонами прилета и вылета пассажиров.

Глава департамента также рассказал, что в 2020 году в селе Краснoселькуп завершат реконструкцию аэрoпортового комплекса и планируют начать строительство нового аэровокзала и склада ГСМ. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать принимать самолеты планируют к концу года.

Между тем, на смену спецтехнике, которая исчерпала свой ресурс, приходит новый транспорт. По словам Максима Першикова, в 2020 году планируется приобретение и поставка 77 единиц новой техники и оборудования для аэропортов АО «Аэропорт Салехард», АО «Надымское авиапредприятие», ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В районе переправы через Обь дежурят спасатели
В Салехарде возле школы изменили схему проезда ради безопасности детей
На фактории Юрибей сгорел дом, пока 10 хозяев были на рыбалке
В Новом Уренгое сотрудник МЧС спас провалившуюся под лед собаку
На Ямале развивают межрегиональный детский туризм
На Ямале назвали лучшего массовика-затейника в регионе
В Новом Уренгое на территории детсада автомобиль сбил женщину
На переправе Салехард-Лабытнанги «подушки» ходят по накоплению
Ноябрян, вышедших на тонкий лед, будут штрафовать
На реке Войкар снегоход с людьми провалился по лед
В Губкинском установили оранжевые боксы для сбора опасных отходов
Погода на Ямале 8 ноября: похолодает до -18 градусов
Лабытнангского полицейского наградили за спасение людей на пожаре
На Ямале убийцу обязали оплатить эвакуацию его жертвы
Глава Ямала выступил перед участниками Всероссийской программы «Голос поколения»
В Тазовском к годовщине Великой Победы появится «Стена памяти»