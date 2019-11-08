Аэропорт Салехарда ждет реконструкция

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-08T08:41:59+03:00

Проект разработают уже в 2019 году

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Разработка проекта реконструкции аэропорта Салехарда начнется уже в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что главная задача - сделать аэропорт комфортным для пассажиров. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией на строительство двух зданий с отдельными зонами прилета и вылета пассажиров.

Глава департамента также рассказал, что в 2020 году в селе Краснoселькуп завершат реконструкцию аэрoпортового комплекса и планируют начать строительство нового аэровокзала и склада ГСМ. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать принимать самолеты планируют к концу года.

Между тем, на смену спецтехнике, которая исчерпала свой ресурс, приходит новый транспорт. По словам Максима Першикова, в 2020 году планируется приобретение и поставка 77 единиц новой техники и оборудования для аэропортов АО «Аэропорт Салехард», АО «Надымское авиапредприятие», ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи».

ИСТОЧНИК KP.RU