2019-11-08T06:21:08+03:00
Общество

В Губкинском установили оранжевые боксы для сбора опасных отходов

От этого проекта ждут не экономический, а экологический эффект
Анна Полякова
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В Губкинском установили оранжевые боксы для сбора опасных отходов Фото: yanao.ruВ Губкинском установили оранжевые боксы для сбора опасных отходов Фото: yanao.ru
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В Губкинском появились новые контейнеры, которые предназначены для сбора опасных бытовых отходов. Яркие оранжевые боксы имеют несколько отсеков: для отработанных люминесцентных ламп, для старых ртутных градусников и для использованных батареек. В первую очередь, от этого проекта ждут не экономический, а экологический эффект.

Пока экобоксов в городе пять. Один – на полигоне ТБО, четыре – в разных микрорайонах города. Жители города, судя по комментариям в социальных сетях, одобрили это новшество.

По словам главы Губкинского Андрея Гаранина, если жители поддержат идею с раздельным сбором опасных отходов, то в следующем году экобоксы установят практический на всех контейнерных площадках, где осуществляется сбор ТКО.

- Будем смотреть, как население пользуется этими контейнерами, как утилизируют коммунальные отходы, - пояснил мэр.

Несколько раз в месяц сотрудники коммунальных служб будут проверять экобоксы, а накопившиеся отходы – отправлять в Ноябрьск, где есть возможность их безопасной утилизации.

Учёные подсчитали, одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, а разбитая лампа может отравить парами ртути всю квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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