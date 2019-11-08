СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-08T05:22:44+03:00

Погода на Ямале 8 ноября: похолодает до -18 градусов Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 8 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 18 градусов, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -17 градусов, пасмурно. Снег пройдет утром и кратковременный вечером. Ветер северо-западный 9 м/с.

В Надыме -16 градусов, пасмурно. В течение дня – периодически снег. Северо-западный ветер 8 м/с.

В Губкинском -14 градусов, пасмурно. Небольшой снег – в середине дня. Ветер северо-западный 9 м/с.

В Тарко-Сале - 15 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Муравленко -17 градусов, пасмурно. Кратковременный снег - во второй половине дня. Ветер северо-западный 9 м/с.

В Лабытнанги -16 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU