Лабытнангского полицейского наградили за спасение людей на пожаре

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-07T15:57:37+03:00

Он вывел из полыхающего дома женщину с ребенком

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Во время пожара в жилом доме полицейский ОВ ППСП ОМВД России по г. Лабытнанги сержант полиции Санал Доржеев спас из огня женщину с ребенком.

ЧП произошло 13 октября 2019 года. Полицейский, услышав крики соседей и почувствовав запах дыма, не стал ждать пожарных. До приезда спасателей помог жильцам выбраться из горящего дома. Кроме того, автомобильными огнетушителями тут же начал гасить пламя. В результате происшествие обошлось без пострадавших.

В торжественной обстановке в актовом зале заместитель начальника ОМВД России по г. Лабытнанги подполковник полиции Олег Борисов объявил сержанту полиции Доржееву Саналу Олеговичу благодарность за добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм, успешное выполнение задач повышенной сложности, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

- Я делал свою работу, выполнял свой долг, ведь наша служба – обеспечивать безопасность граждан, - скромно прокомментировал вой поступок сам полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU