На Ямале убийцу обязали оплатить эвакуацию его жертвы
На Ямале с осужденного за убийство взыскали затраты на эвакуацию санавиацией пострадавшего от его рук. Шурышкарский районный суд приговорил местного жителя к 7 годам лишения свободы.
Он 10 раз пнул своего знакомого ногой по животу. Санитарным бортом избитый был доставлен в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». Однако спасти его не удалось, он умер от разрывов внутренних органов.
Расходы по проведению санитарно-эвакуационной авиации в размере более 220 тыс. рублей оплачены из средств окружного бюджета. По закону возмещать затраты должен причинивший вред здоровью.
В этой связи прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в бюджет округа средств, затраченных на доставление пострадавшего в больницу.
В результате суд взыскал с осужденного 227 тыс. рублей. Также с осужденного взысканы более 390 тыс. рублей, затраченные на лечение потерпевшего.
Всего за 10 месяцев 2019 года прокурорами в суд предъявлено 16 исков указанной категории, из них рассмотрено и удовлетворено 14 на общую сумму более 4,1 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU