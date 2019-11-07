На Ямале убийцу обязали оплатить эвакуацию его жертвы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-07T15:44:24+03:00

Пострадавшего доставили в больницу санавиацией, но спасти жизнь не удалось

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На Ямале с осужденного за убийство взыскали затраты на эвакуацию санавиацией пострадавшего от его рук. Шурышкарский районный суд приговорил местного жителя к 7 годам лишения свободы.

Он 10 раз пнул своего знакомого ногой по животу. Санитарным бортом избитый был доставлен в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». Однако спасти его не удалось, он умер от разрывов внутренних органов.

Расходы по проведению санитарно-эвакуационной авиации в размере более 220 тыс. рублей оплачены из средств окружного бюджета. По закону возмещать затраты должен причинивший вред здоровью.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в бюджет округа средств, затраченных на доставление пострадавшего в больницу.

В результате суд взыскал с осужденного 227 тыс. рублей. Также с осужденного взысканы более 390 тыс. рублей, затраченные на лечение потерпевшего.

Всего за 10 месяцев 2019 года прокурорами в суд предъявлено 16 исков указанной категории, из них рассмотрено и удовлетворено 14 на общую сумму более 4,1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU