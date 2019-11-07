2019-11-07T15:22:32+03:00
Общество

Глава Ямала выступил перед участниками Всероссийской программы «Голос поколения»

Дмитрий Артюхов отметил, что молодежной политике нужны новые подходы и форматы
Анна Полякова
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Глава Ямала выступил перед участниками Всероссийской программы «Голос поколения» Фото: yanao.ruГлава Ямала выступил перед участниками Всероссийской программы «Голос поколения» Фото: yanao.ru
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В Москве стартовала Всероссийская образовательная программа мастерской управления «Сенеж» «Голос поколения». Она создана для руководителей, которые формируют молодежную политику на региональном уровне, а также для представителей некоммерческих и волонтерских организаций.

В программе участвуют 255 человек со всех регионов России, перед которыми выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что молодежной политике нужны новые подходы и форматы. Особо актуально это для ЯНАО, где каждый третий житель моложе 30 лет.

- Правильно общаться, правильно пoнимать запросы этoго поколения – очень важная задача. Уверен, что такие серьезные программы длиной в полгода позволят развить корпус руководителей молодежной политики, позволят им обменяться опытом. Надеюсь, что в результате позитивные изменения произойдут в нашем региoне, – сказал Дмитрий Артюхов.

Основная цель программы – научить участников строить диалог с молодежью. Уже во время обучения участники начнут реализовывать собственные проекты. Программа состоит не только из привычных лекций, выступлений экспертов и дискуссий. Авторы построили курс на постоянной смене активностей и добавили такие практики как погружение в молодежные субкультуры, проектные и аналитические сессии, уличные форматы работы, мозговые штурмы и посещение иммерсивного спектакля.

Как сообщил директор регионального департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин, на Ямале стараются стирать границу между представителями департаментов, управлений, государственных учреждений и нашей целевой аудиторией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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