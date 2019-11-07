В Тазовском к годовщине Великой Победы появится «Стена памяти»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-07T15:04:22+03:00

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К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую будут встречать в мае 2020 года по всей стране, в Тазовском установят «Стену памяти».

Ее основой станут фотографии участников войны, тружеников тыла, заключенных концлагерей. Уникальные инсталляции, созданные из снимков разместятся на центральной площади районного центра и в отдаленных поселениях, сообщили в администрации Тазовского района.

Бесценные кадры из семейных архивов, а также сведения об участниках принимаются до 10 декабря в Тазовском районном краеведческом музее по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 31 или по электронной почте pobeda_muz@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU