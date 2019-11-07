Ямальцев проверили на онкопатологию
На Ямале завершилась акция, приуроченная к «Седьмой Европейской неделе профилактики и ранней диагностики рака головы и шеи». Бригады врачей осмотрели жителей в каждом муниципалитете, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
Обследование проводили врачи-стоматологи, отоларингологи, онкологи, челюстно-лицевые хирурги, дерматологи, эндокринологи. Работа такой команды – уникальная возможность для любого человека пройти диагностику в один день, в одном месте.
Наиболее часто определялась патология кожи (99 случаев), полости рта (17 случаев), щитовидной железы (17 случаев), ЛОР-органов (12 случаев).
Как рассказала главный внештатный онколог депздрава ЯНАО Евгения Кузьмина, случае обнаружения изменений, для уточнения диагноза врачи назначают дополнительные инструментальные и лабораторные исследования.
На Ямале такая акция проходит уже второй раз. В минувшем году врачи осмотрели 627 человек, в 112 случаях было назначено дообследование. В этом году интерес ямальцев к акции возрос – специалисты приняли 898 человек, из них направление на углублённую диагностику получил 121 житель.
ИСТОЧНИК KP.RU