Прокуратура Шурышкарского района закрыла сайты, продававшие персональные данные
Прокуратура Шурышкароского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила три сайта с запрещенной информацией. Информационные ресурсы содержали данные о продаже и посредничестве в приобретении персональных данных граждан.
При этом законом запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, пояснили в прокуратуре ЯНАО.
За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, установлена административная ответственность.
Прокуратурa направилa в суд исковые заявления о признании информации зaпрещенной. В результате доступ к указанным сайтам заблокирован, сообщает региональное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU