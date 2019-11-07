2019-11-07T14:02:36+03:00
Происшествия

Прокуратура Шурышкарского района закрыла сайты, продававшие персональные данные

За разглашение такой информации установлена административная ответственность
Анна Полякова
Поделиться:
Прокуратура Шурышкарского района закрыла сайты, продававшие персональные данные Фото: prokyanao.ruПрокуратура Шурышкарского района закрыла сайты, продававшие персональные данные Фото: prokyanao.ru
Изменить размер текста:

Прокуратура Шурышкароского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила три сайта с запрещенной информацией. Информационные ресурсы содержали данные о продаже и посредничестве в приобретении персональных данных граждан.

При этом законом запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, установлена административная ответственность.

Прокуратурa направилa в суд исковые заявления о признании информации зaпрещенной. В результате доступ к указанным сайтам заблокирован, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новоуренгойском аэропорту установили терминал для оплаты упаковки багажа
На Ямале многодетную мать лишили свободы за долг по алиментам
Краеведческий музей в Пуровском районе адаптировали для инвалидов
Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%
В Ноябрьске будут готовить кадры для нефтесервисных компаний
Надымчанка отдала незнакомцу 200 тысяч рублей
Топ-5 советов по безопасности, которые должен знать каждый родитель
Ямальский Дед Мороз объявил конкурс на лучшую открытку
На девяти автозаправках Ямала появился интернет
В Тарко-Сале появится народный сквер
ДТП в Ноябрьске: автомобилист снес опору ЛЭП
Самыми активными экологами в Ноябрьске оказались школьники
Погода на Ямале 7 ноября: снегопады пройдут на всей территории региона
В Новом Уренгое начали реконструкцию бассейна «Юность»
Надымская прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением инвалида
В Ноябрьске установят мемориальную доску погибшему полицейскому
В Красноселькупском районе расследуют убийство пропавшего водителя