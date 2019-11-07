Прокуратура Шурышкарского района закрыла сайты, продававшие персональные данные

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-07T14:02:36+03:00

За разглашение такой информации установлена административная ответственность

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Прокуратура Шурышкароского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила три сайта с запрещенной информацией. Информационные ресурсы содержали данные о продаже и посредничестве в приобретении персональных данных граждан.

При этом законом запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, установлена административная ответственность.

Прокуратурa направилa в суд исковые заявления о признании информации зaпрещенной. В результате доступ к указанным сайтам заблокирован, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU