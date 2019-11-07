Краеведческий музей в Пуровском районе адаптировали для инвалидов
В краеведческом музее Пуровского района завершили ремонтные работы для адаптации помещений для инвалидов. Всего в муниципалитете проживает больше 1200 таких людей, для них уже адаптировано 48 объектов культуры, спорта и образования, сообщили в районной администрации.
Руководитель учреждения Юлия Пэк рассказал, что для слабослышащих будут работать аудиогиды, которые снабжены индукционными петлями. Их можно вставлять к слуховому аппарату и лучше слышать то, что говорит аудиогид или рассказывает экскурсовод. Для слабовидящих есть уже муляжи некоторых музейных экспонатов, которые можно потрогать руками.
Кроме того, после ремонта в краеведческом музее стали шире пять дверных проёмов, установили тактильные указатели, информационные таблички со шрифтом Брайля. Переделали и санузел: он оборудован специальной сантехникой, поручнями, держателями, оснащен кнопкой вызова персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU