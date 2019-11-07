2019-11-07T10:59:21+03:00
Общество

В Ноябрьске будут готовить кадры для нефтесервисных компаний

Правительство округа готово оказать финансовую поддержку начинанию
Анна Полякова
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В Ноябрьске будут готовить кадры для нефтесервисных компаний Фото: admnoyabrsk.ruВ Ноябрьске будут готовить кадры для нефтесервисных компаний Фото: admnoyabrsk.ru
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В Ноябрьске планируют создать центр подготовки кадров для нефтесервисных компаний. Во время круглого стола мэр Ноябрьска Алексей Романов подчеркнул, что переориентация системы общего и профессионального образования необходима на нефтесервис, строительную индустрию, городское хозяйство и другие востребованные специальности - металлообработка на станках ЧПУ, сварка, аддитивные технологии, роботизация и мехатроника, транспорт.

Мэр также отметил, что создание центра подготовки кадров подпадает сразу под несколько нацпроектов: «Образование» и «Цифровая экономика». Кроме того, в квалифицированных местных кадрах нуждаются сами промышленные предприятия региона. Максимально сократить дистанцию между работодателями и выпускниками поможет создание отраслевого кластера на базе колледжа.

Участники разговора сошлись во мнении, что времена вахтовиков постепенно себя изживают, и если Ноябрьск хочет долгие годы оставаться сильным и экономически состоятельным городом, то это необходимо делать уже сейчас.

Центром подготовки высококвалифицированных рабочих должен стать Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (НКПиИТ). Его директор Виталий Яровенко выступил с подробной презентацией.

На встрече была рассмотрена кадровая потребность предприятий с учетом имеющихся вакансий. При этом, отмечено, что современный токарь или фрезеровщик должны обладать навыками IT-специалиста, без этого они не смогут обслуживать сложную технику, целиком и полностью завязанную на компьютерные технологии.

Правительство округа готово оказать финансовую поддержку начинанию, но без участия в процессе самих нефтесервисных компаний, реализовать проект будет невозможно.

Итоговым решением круглого стола стало предложение продолжить обсуждение модели подготовки кадров с разработкой конкретных предложений по созданию учебного центра в рамках деловой программы V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет на площадках Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий c 3 по 5 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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