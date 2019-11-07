Надымчанка отдала незнакомцу 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-07T10:04:49+03:00

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Надымчанка случайно поделилась с незнакомцем крупной суммой денег. 33-летняя женщина, сама того не подозревая, отдала более 200 тысяч рублей. Когда поняла, что стала жертвой мошенничества, обратилась в полицию.

Правоохранителям 5 ноября она рассказал, что в конце октября разместила в сети интернет объявление о продаже своего дивана стоимостью 5 000 рублей.

4 ноября ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что желает приобрести этот диван. Для оплаты товара он попросил назвать реквизиты ее банковской карты, а также смс коды. Женщина, поверив, что это необходимо для перевода денег, подключила незнакомца к мобильному банку. В результате с ее счета произошло списание 200 450 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят ни в коем случае не выполнять указания позвонивших неизвестных людей, не сообщать им личные сведения и реквизиты банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU