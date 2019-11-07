На девяти автозаправках Ямала появился интернет

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-07T09:24:35+03:00

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На девяти автомобильных заправочных станциях Ямала начал работать интернет, на ещё четырёх скорость интернета стала выше. Новые условия помогу установить терминалы для оплаты услуг банковской картой.

В проект вошли заправки в городах Губкинский, Лабытнанги, Надым, Салехард, Тарко-Сале, а также в Тазовском районе.

Как отметил директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин, интернет на АЗС – это уже необходимость.

В дальнейшем организованная планируется обеспечить Wi-Fi для посетителей заправок и систему интеллектуального видеонаблюдения для повышения безопасности на объекте.

На АЗС в Тазовском районе связисты уже построили оптический канал связи специально для организации услуги, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU