На девяти автозаправках Ямала появился интернет
На девяти автомобильных заправочных станциях Ямала начал работать интернет, на ещё четырёх скорость интернета стала выше. Новые условия помогу установить терминалы для оплаты услуг банковской картой.
В проект вошли заправки в городах Губкинский, Лабытнанги, Надым, Салехард, Тарко-Сале, а также в Тазовском районе.
Как отметил директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин, интернет на АЗС – это уже необходимость.
В дальнейшем организованная планируется обеспечить Wi-Fi для посетителей заправок и систему интеллектуального видеонаблюдения для повышения безопасности на объекте.
На АЗС в Тазовском районе связисты уже построили оптический канал связи специально для организации услуги, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU