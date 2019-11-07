2019-11-07T08:22:32+03:00
Общество

В Тарко-Сале появится народный сквер

300 саженцев кедра, сосны и рябины уже красуются на новом месте
Анна Полякова
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В Тарко-Сале появится народный сквер Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале появится народный сквер Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале Пуровского района решено обустроить сквер под названием «Окуневский». Он появится вдоль улицы Озерная.

Еще в конце сентября районные активисты посадили здесь около 300 молодых деревьев кедра, сосны и рябины. Мероприятие проводилось в рамках лесовосстановления города на специально подготовленной площадке.

- После согласования с администрацией Пуровского района вопроса о месте посадки деревьев, сразу взялись за работу. Своими силами посадили около 300 саженцев. В будущем планируем обустройство сквера «Окуневый». Установим скамейки и урны, - рассказал о дальнейших планах активист Руслан Османов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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