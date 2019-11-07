2019-11-07T07:09:04+03:00
Происшествия

ДТП в Ноябрьске: автомобилист снес опору ЛЭП

В результате ДТП водитель помятой машины получил травмы
Анна Полякова
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ДТП в Ноябрьске: автомобилист снес опору ЛЭП Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Ноябрьске: автомобилист снес опору ЛЭП Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске водитель легковушки снес опору линии электропередач. Авария произошла 6 ноября года в 12.15 на улице Шевченко. В Госавтоинспекции рассказали, что мужчина за рулем NISSAN не учёл установленную скорость движения, в результате не справился с управлением и врезался в столб. Опора ЛЭМ не устояла и рухнула на машину, изрядно помяв ее. В результате ДТП водитель получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 3930 зарегистрированных ДТП, погибли 25 человек и 471 травмирован, в их числе 58 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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