Самыми активными экологами в Ноябрьске оказались школьники

СЕГОДНЯ 06:32 2019-11-07T06:32:40+03:00

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Школьники Ноябрьска собрали 20 тонн старой бумаги и 273 килограмма батареек. Ноябряне считают, что экологическую культуру необходимо прививать с детских лет. Это подтверждают итоги опроса, который провели на портале «Живем на Севере», сообщает администрация города. Более 60 % жителей города проголосовали за «Проведение мероприятий экологической направленности в школах».

Как рассказали в департаменте образования Ноябрьска, всегда активно проходит сбор макулатуры «Сохраним наш лес» и батареек «Спаси ежика». В учебном плане есть предмет «Экология» и курсы экологической направленности внеурочно. В школах и детсадах предусмотрен раздельный сбор отходов: бумага, картон, пластик. Стала популярной среди детей и их родителей акция «Каждой пичужке наша кормушка».

Воспитанники детской организации «ТАИР» провели природоохранную акцию «Анти-пластик». 5 кг пластиковых бутылок, крышек, исписанных фломастеров, ручек отправлены на переработку. Как считают в мэрии, такая активная экологическая деятельность – заслуга СДО «Я-МАЛ», которая была создана в 2007 году по инициативе детей. На сегодняшний день в содружество входят 16 детских организаций. Ребята, занимающие активную жизненную позицию, собрали единомышленников из разных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU