Погода на Ямале 7 ноября: снегопады пройдут на всей территории региона
В четверг, 7 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 15 градусов, переменная облачность. Ближе к ночи пойдет снег. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -4 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер северных направлений 4 м/с.
В Новом Уренгое -12 градусов, пасмурно, небольшой снег в течение дня. Ветер северный 2 м/с.
В Надыме -12 градусов, пасмурно. В течение дня – периодически снег. Северо-западный ветер 4 м/с.
В Губкинском - 8 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северный 5 м/с.
В Тарко-Сале - 8 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер северный 3 м/с.
В Муравленко -8 градусов, пасмурно. Небольшой снег будет идти весь день. Ветер северный 7 м/с.
В Лабытнанги -13 градусов. Небольшой снег ожидается поздно вечером. Ветер северо-западный 6 м/с
ИСТОЧНИК KP.RU