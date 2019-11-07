2019-11-07T05:23:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 ноября: снегопады пройдут на всей территории региона

Температура воздуха -4 ... -13 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 7 ноября: снегопады пройдут на всей территории регионаПогода на Ямале 7 ноября: снегопады пройдут на всей территории регионаФото: Анна Полякова
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В четверг, 7 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 15 градусов, переменная облачность. Ближе к ночи пойдет снег. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -4 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер северных направлений 4 м/с.

В Новом Уренгое -12 градусов, пасмурно, небольшой снег в течение дня. Ветер северный 2 м/с.

В Надыме -12 градусов, пасмурно. В течение дня – периодически снег. Северо-западный ветер 4 м/с.

В Губкинском - 8 градусов, пасмурно и снежно. Ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 8 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер северный 3 м/с.

В Муравленко -8 градусов, пасмурно. Небольшой снег будет идти весь день. Ветер северный 7 м/с.

В Лабытнанги -13 градусов. Небольшой снег ожидается поздно вечером. Ветер северо-западный 6 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU

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