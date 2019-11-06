В Новом Уренгое начали реконструкцию бассейна «Юность»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-06T16:15:33+03:00

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Ямал выделил средства на проведение реконструкции бассейна ДЮСШ «Юность» по проекту, разработанному в 2017 году. Как рассказал замглавы администрации Нового Уренгоя, главный архитектор города Евгений Ворошилов, оформление фасада здания позволит гармонично вписать объект в существующий архитектурный облик микрорайона.

- Реконструкция всегда сложнее, чем новое строительство. Контракт действует до декабря следующего года, но постараемся сдать объект ко Дню города. Следующий год – юбилейный для Нового Уренгоя, будем надеяться, что удастся сделать такой подарок горожанам, – подчеркнул Евгений Ворошилов.

Предстоит достроить третий этаж здания, где будут располагаться балкон со зрительскими местами, дополнительные кабинеты для тренеров, залы для физподготовки.

На втором этаже остаются две чаши бассейна – большая и малая, душевые, раздевалки для спортсменов, медпункт. На первом расположатся буфет, гардероб, восстановительный центр.

В проекте уделили внимание маломобильным гражданам – в здании всё будет оборудовано в соответствии с требованиями законодательства, в том числе появятся и лифты.

Ранее горожане обращались к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову и главе города Ивану Костогризу с просьбой сделать ремонт в бассейне. Воспитанники «Юности» несмотря на не слишком комфортные условия для тренировок, всегда демонстрировали высокие достижений в плавании. Реконструкция здания должна ещё сильнее повлиять на успехи спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU