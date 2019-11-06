СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-06T14:31:05+03:00

В Тарко-Сале 52 семьи к Новому Году переедут из авариек в новые квартиры Фото: yanao.ru

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В Тарко-Сале сразу 52 семьи готовятся отметить Новый год в своих новых квартирах. Новоселы переедут в многоквартирный дом №16 в мкр. Комсомольский. Семь квартир в этом доме подготовили для сирот.

- С благоустройством успели до холодов. Скоро начнем стелить линолеум и клеить обои, – рассказывает представитель подрядчика Павел Саночкин.

Ситуация с аварийным жильём в Тарко-Сале непростая: в очереди на улучшение жилищных условий – больше тысячи семей. Этот дом и предстоящее новоселье многие таркосалинцы ждут как чуда.

- Хочется, чтобы таких чудес было больше, чтобы в Тарко-Сале строились не только одиночные многоквартирные дома, а появлялись новые жилые кварталы, новые районы. Сейчас в районе формируется программа по расселению аварийного фонда. Это серьезная работа, где мы учитываем каждый метр и каждую семью, которой необходимо улучшать жилищные условия, – отмечает заместитель главы района по вопросам экономики Владимир Поколюкин.

Расселение аварийного жилья – одна из приоритетных задач нацпроекта «Жильё и городская среда». В ближайшие годы по решению губернатора округа расселение будет кратно превышать базовые показатели, заложенные в нацпроекте. К 2025 году округ должен расселить 1 млн квадратных метров аварийного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU