СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-06T14:13:59+03:00

В Новом Уренгое выясняют, как младенец разбил голову Фото: pixabay.com

10-месячный попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой

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В Новом Уренгое 10-месячный ребенок поступил в центральную городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой. О происшествии 3 ноября сообщили правоохранительным органам.

- Мать ребенка пояснила, что во время ее кратковременного отсутствия ребенок оставался под присмотром ее гражданского мужа, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

После происшествия мужчина исчез. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства причинения травм ребенку. Правоохранители пытаются определить местонахождение сбежавшего мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU