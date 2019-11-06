2019-11-06T13:57:45+03:00
Происшествия

Афериста, облапошившего ямальских курьеров, задержали в Краснодаре

Мнимого полицейского с Кубани подозревают в серии телефонных мошенничеств
Анна Полякова
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Мошенника, обманывавшего ямальских курьеров, задержали в Краснодаре ФМошенника, обманывавшего ямальских курьеров, задержали в Краснодаре ФФото: Ольга Крыльцова
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Ямальские полицейские задержали подозреваемого в совершении серии телефонных мошенничеств. Жертвами обмана стали жители ЯНАО. Общий ущерб составил более 10000 рублей.

Выяснилось, что с августа по сентябрь 2019 года злоумышленник, представляясь сотрудником правоохранительных органов, выманивал деньги у курьеров. Под предлогом доставки продуктов питания он предлагал им пополнить счета абонентских номеров, обещая вернуть деньги вместе с расчетом за привезенную еду.

Афериста задержали на территории Краснодара. Им оказался ранее судимый 34-летний краснодарец. Задержанный дал признательные показания.

При нем были обнаружены сотовый телефон и сим-карта, которые использовались для совершения телефонного-мошенничества. Вещественные доказательства, указывающие на причастность мужчины к совершенным преступлениям, были изъяты.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С фигуранта взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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