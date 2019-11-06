В Новом Уренгое для центра помощи бездомным животным обустроили новую территорию

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-06T13:34:09+03:00

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Новоуренгойский центр помощи бездомным животным переезжает на новое место. Три года назад администрация города выделила земельный участок для размещения приюта.

- Это более подходящая для центра территория. Мы ее обустроили, провели реорганизацию в центре, объединили животных – и собак, и кошек - в одном объекте, — рассказала руководитель центра Наталья Хорошилова.

Общественная организация ежегодно участвует в конкурсах грантовой поддержки различного уровня. На эти средства удалось построить забор и вольеры.

Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал глав муниципалитетов оказывать всяческую поддержку организаторам приютов для животных. Он отметил, что к этой работе нужно подключать общественников.

- Понимаю, что инвестиции нужны большие. Только с общественниками мы сможем учесть две полярные точки зрения: и тех, кто говорит, что надо кардинально решать проблему уличных животных, и тех, кто их защищает, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU