В Новом Уренгое для центра помощи бездомным животным обустроили новую территорию
Новоуренгойский центр помощи бездомным животным переезжает на новое место. Три года назад администрация города выделила земельный участок для размещения приюта.
- Это более подходящая для центра территория. Мы ее обустроили, провели реорганизацию в центре, объединили животных – и собак, и кошек - в одном объекте, — рассказала руководитель центра Наталья Хорошилова.
Общественная организация ежегодно участвует в конкурсах грантовой поддержки различного уровня. На эти средства удалось построить забор и вольеры.
Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал глав муниципалитетов оказывать всяческую поддержку организаторам приютов для животных. Он отметил, что к этой работе нужно подключать общественников.
- Понимаю, что инвестиции нужны большие. Только с общественниками мы сможем учесть две полярные точки зрения: и тех, кто говорит, что надо кардинально решать проблему уличных животных, и тех, кто их защищает, — сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU