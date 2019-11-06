2019-11-06T13:10:31+03:00
Общество

На переправе через Обь в часы пик «подушки» курсируют вне расписания

Суда ходят не с полной загрузкой
Анна Полякова
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На переправе через Обь в часы пик «подушки» курсируют вне расписания Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе через Обь в часы пик «подушки» курсируют вне расписания Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На переправе Салехард-Лабытнанги «подушки» временно ходят не с полной загрузкой. Как пояснил директор дирекции ГКУ «Дирекции транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, лед еще тонкий, на середине реки он еще не установился поэтому в целях безопасности загрузка борта не превышает 70-80%.

- Судна начинают курсировать с 6:45 до 23:00. В «часы пик» пассажиров перевозят вне расписания, - пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНА.

На линии 2 судна на воздушной подушке «Нептун-23». Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей.

Как рассказал представитель транспортной дирекции, первые рейсы идут с загрузкой всего 5-10 человек, потом случается скопление пассажиров на берегах.

В связи с этим жителей соседних городов просят по возможности скорректировать поездку через реку Обь и заблаговременно переезжать на нужный берег.

Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.

Расписание движения судов на воздушной подушке через р.Обь между городами Салехард и Лабытнанги в период межсезонья 2019 года

Расписание движения судов на воздушной подушке через р.Обь между городами Салехард и Лабытнанги в период межсезонья 2019 года

Расписание движения судов на воздушной подушке через р.Обь между городами Салехард и Лабытнанги в период межсезонья 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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