На Ямале закупочную цену на оленину увеличили почти в два раза

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-06T12:44:33+03:00

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В убойную кампанию-2019 заготовительные комплексы будут выкупать мясо оленя у общин коренных малочисленных народов Севера и малых оленеводческих предприятий по новой цене. Ее увеличили почти в два раза выше прежней – по 450 рублей за килограмм. Решение принято по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Оленеводы неоднократно обращались к нему с такой просьбой.

В результате глава региона поручил региональному департамента АПК разработать механизм, который позволил бы увеличить доходы оленеводов от реализации мяса на заготовительные комплексы. Новая сумма будет складываться из выручки за мясо с заготавливающего предприятия и субсидии.

- При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится, – уточнил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Александр Земских.

По данным профильного департамента, на Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей оленеводов. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, в то время как оленеводы-частники – 170 тонн.

Отметим, совершенствование господдержки в оленеводстве стало одной из основных мер «Дорожной карты» по улучшению социально-экономического благополучия коренного населения округа.

Как отметил Александр Земских, новый механизм позволит значительно повысить доходы оленеводов-частников, на которых господдержка в сфере АПК ранее не распространялась. Кроме того, эта мера будет хорошим стимулом к повышению качества мяса, они смогут достойно зарабатывать, не наращивая поголовье

ИСТОЧНИК KP.RU