После реставрации надымский «Цветик-семицветик» переедет на новое место

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-06T12:24:03+03:00

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В Надыме в 2019 году произошли масштабные изменения привычных и излюбленных для прогулок мест. Часть обновленной набережной озера Янтарного уже открылась. Преобразился и бульвар им. В. Стрижова. Свои места заняли новые малые архитектурные формы и арт-объекты, которые теперь можно будет увидеть на фотографиях местных жителей и гостей города.

При этом старые объекты пришлось перенести. Это произойдет и с полюбившимся надымчанам «Цветиком-семицветиком». Сейчас его реставрируют и приводят в порядок.

Однако вернуть его на прежнее место не получится, поэтому власти города предлагают надымчанам высказать свои предложения о том, где должен быть установлен этот арт-объект.

Идеи предлагается высказывать в комментариях к записи на официальной странице администрации Надымского района в социальной сети «Вконтакте». Горожане не заставили себя долго ждать. Жители города предлагают установить «Цветик-семицветик» на территории аллеи Центральной библиотеки, возле ЗАГСа, в парке на детской площадке, , на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU