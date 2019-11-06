Пуровская полиция задержала мошенника, продававшего виртуальные колеса

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-06T12:02:03+03:00

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В Пуровском районе задержали подозреваемого в мошенничестве. Жертвой его обмана стал житель Тарко-Сале, который пытался приобрести зимнюю автомобильную резину по объявлению на сайте.

Позвонив предполагаемому продавцу и обговорив условия и сроки сделки, мужчина перечислил10 000 рублей, но резина в его адрес не поступила, а продавец перестал отвечать на телефонные звонки.

Личность афериста установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 32-летний житель Р. Марий Эл. Задержанный признался в обмане. При осмотре его квартиры он добровольно представил вещественные доказательства преступления. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество».

С подозреваемого взяли обязательство о явке, расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU