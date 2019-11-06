2019-11-06T11:25:11+03:00
Общество

Надым и Тарко-Сале названы самыми комфортными северными городами страны

Эксперты сравнивали показатели 1114 российских городов
Анна Полякова
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Надым и Тарко-Сале названы самыми комфортными северными городами страны Фото: yanao.ruНадым и Тарко-Сале названы самыми комфортными северными городами страны Фото: yanao.ru
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Сразу два ямальских города – Надым и Тарко-Сале возглавили рейтинги комфортной жизни. Минстрой России накануне впервые обнародовал индекс качества городской среды. Для полноты оценки сравнивались города, схожие по климату и величине.

Надым с показателем 208 баллов стал лучшим среди 34 средних и малых городов (численность 25-100 тысяч человек). Тарко-Сале с показателем 203 балла оказался лучшим малым городом (до 25 тысяч человек).

Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Эксперты сравнивали показатели 1114 российских городов.

Оценка складывалась из 36 критериев, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы, снижение объемов аварийного жилищного фонда.

Стоит отметить, что кардинальное повышение комфортности городской среды – приоритетная задача национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется на Ямале.

- Инициативы должны идти от самих жителей. Никто, кроме вас не знает, как можно поменять окружающую вас среду. Если предложения дельные и найдут поддержку ваших соседей, жителей вашего района, мы обязательно их реализуем, - отмечает глава региона Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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