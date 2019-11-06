2019-11-06T11:01:07+03:00
Общество

В Салехарде проверят работу системы оповещения

Горожан просят не пугаться рева сирен
Анна Полякова
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В Салехарде проверят работу системы оповещения Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверят работу системы оповещения Фото: salekhard.org
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В Салехарде пройдет внеплановая проверка системы оповещения. Сирены взвоют 8 ноября, сообщили в администрации ямальской столицы.

В Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Салехарда рассказали, что в течение дня 8 ноября по 2-4 секунды будет производиться выборочное кратковременное включение электросирен и громкоговорителей в различных районах города.

Горожан просят не паниковать во время проверки системы, соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к данному мероприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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