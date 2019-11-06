СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-06T10:37:39+03:00

В Губкинском всех дошколят местами в детсадах обеспечат к 2021 году Фото: Администрация Губкинского

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В Губкинском все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Между тем, для ребят ясельного возраста мест пока не хватает. Два строящихся дошкольных учреждения в 1 и 6 микрорайонах должны решить эту проблему, сообщили в администрации города. На объектах уже возводят крыши. Срок сдачи - декабрь 2020 года. Уже в первом квартале 2021 года здесь хотят начать образовательный процесс.

- Планируется, что после ввода новых объектов с очередью в детские сады будет покончено, - говорит глава города Андрей Гаранин. - Это позволит выполнить Указ президента России Владимира Путина, который поручил к 2021 году обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Работы идут с опережением графика примерно на три недели. Оба садика возводят по муниципально-частному партнёрству. Губкинский стал первым городом на Ямале, который применил этот механизм для строительства дошкольных учреждений.

О том, что на стройках в Губкинском сейчас жарко глава города сообщили в своем Инстаграме.

- По жилью самая активная застройка у нас сейчас в 9 микрорайоне. Возводим здесь сразу 6 домов, а это почти 350 квартир - все для переселения из аварийного жилья. Конечно, этих домов и ещё тех пяти, которые уже строятся, не хватит, чтобы расселить сразу всех жильцов авариек. Но уже в этом году в нашем городе появятся новые стройки, - рассказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU