В Салехарде обсудят вопросы сохранения хантыйского языка
В Салехарде проблемам сохранения и развития языка народов ханты посвятят научно-практическую конференцию, которая состоится 11-12 ноября.
Согласно переписи населения 2010 года на хантыйском языке говорят 9600 человек. Научное сообщество, писатели, журналисты, преподаватели и представители органов власти обсудят вопросы, касающиеся сохранения языковой среды. Разговор также пойдет о разнообразии диалектов и говоров, использовании хантыйского языка в современной литературе, СМИ и соцсетях.
Хантыйский язык относится к угорской ветви финно-угорских языков. Распространен в Шурышкарском и Приуральском районе ЯНАО, в Югре, Каргасокском и Александровском районах Томской области.
В секторе этнологии Научного центра изучения Арктики проводятся исследования в области фразеологии хантыйского языка. Ведётся сбор, систематизация и описание фразеологических единиц, выявляются основные источники пополнения фразеологического фонда. Изучаются труды по финно-угорским языкам, собирается фольклорный материал.
Мероприятие приурочено к Международному году языков коренных народов, объявленному в 2019 году Организацией Объединённых Наций. Конференцию организуют департамент внешних связей ЯНАО, Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения Арктики, уточнили в региональном правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU