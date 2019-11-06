В Салехарде обсудят вопросы сохранения хантыйского языка

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-06T10:21:39+03:00

В разговоре примут участие ученые, писатели, журналисты, преподаватели и представители органов власти

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В Салехарде проблемам сохранения и развития языка народов ханты посвятят научно-практическую конференцию, которая состоится 11-12 ноября.

Согласно переписи населения 2010 года на хантыйском языке говорят 9600 человек. Научное сообщество, писатели, журналисты, преподаватели и представители органов власти обсудят вопросы, касающиеся сохранения языковой среды. Разговор также пойдет о разнообразии диалектов и говоров, использовании хантыйского языка в современной литературе, СМИ и соцсетях.

Хантыйский язык относится к угорской ветви финно-угорских языков. Распространен в Шурышкарском и Приуральском районе ЯНАО, в Югре, Каргасокском и Александровском районах Томской области.

В секторе этнологии Научного центра изучения Арктики проводятся исследования в области фразеологии хантыйского языка. Ведётся сбор, систематизация и описание фразеологических единиц, выявляются основные источники пополнения фразеологического фонда. Изучаются труды по финно-угорским языкам, собирается фольклорный материал.

Мероприятие приурочено к Международному году языков коренных народов, объявленному в 2019 году Организацией Объединённых Наций. Конференцию организуют департамент внешних связей ЯНАО, Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения Арктики, уточнили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU