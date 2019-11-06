2019-11-06T10:02:16+03:00
Общество

На Ямале начал работу Окружной ресурсный центр НКО

Он создан в Салехарде на базе Аппарата Общественной палаты ЯНАО
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале начал работу Окружной ресурсный центр НКО Фото: tasu.ruНа Ямале начал работу Окружной ресурсный центр НКО Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Окружной ресурсный центр НКО открыл свои двери 5 ноября в Салехарде. Он создан на базе Аппарата Общественной палаты ЯНАО. Главной его задачей станет - обеспечить более эффективное ведение некоммерческими организациями своей деятельности, улучшения качества услуг СО НКО, их включение в реализацию национальных проектов.

Такие ресурсные центры созданы в большинстве регионов России. Теперь в их число официально входит и Ямал.

Здесь некоммерческие организации смогут получить консультацию и методическую поддержку, научиться социальному проектированию и подготовке заявок на различные грантовые конкурсы. Однако это далеко не полный перечень функций, которые ресурсный центр будет выполнять.

Он будет также служить платформой для поиска и включения потенциальных гражданских активистов в общественную жизнь региона. Здесь их будут обучать и оказывать помощь в разработке и реализации социальных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24