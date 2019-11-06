На Ямале начал работу Окружной ресурсный центр НКО
Окружной ресурсный центр НКО открыл свои двери 5 ноября в Салехарде. Он создан на базе Аппарата Общественной палаты ЯНАО. Главной его задачей станет - обеспечить более эффективное ведение некоммерческими организациями своей деятельности, улучшения качества услуг СО НКО, их включение в реализацию национальных проектов.
Такие ресурсные центры созданы в большинстве регионов России. Теперь в их число официально входит и Ямал.
Здесь некоммерческие организации смогут получить консультацию и методическую поддержку, научиться социальному проектированию и подготовке заявок на различные грантовые конкурсы. Однако это далеко не полный перечень функций, которые ресурсный центр будет выполнять.
Он будет также служить платформой для поиска и включения потенциальных гражданских активистов в общественную жизнь региона. Здесь их будут обучать и оказывать помощь в разработке и реализации социальных инициатив.
ИСТОЧНИК KP.RU