На Ямале начал работу Окружной ресурсный центр НКО

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-06T10:02:16+03:00

Он создан в Салехарде на базе Аппарата Общественной палаты ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Окружной ресурсный центр НКО открыл свои двери 5 ноября в Салехарде. Он создан на базе Аппарата Общественной палаты ЯНАО. Главной его задачей станет - обеспечить более эффективное ведение некоммерческими организациями своей деятельности, улучшения качества услуг СО НКО, их включение в реализацию национальных проектов.

Такие ресурсные центры созданы в большинстве регионов России. Теперь в их число официально входит и Ямал.

Здесь некоммерческие организации смогут получить консультацию и методическую поддержку, научиться социальному проектированию и подготовке заявок на различные грантовые конкурсы. Однако это далеко не полный перечень функций, которые ресурсный центр будет выполнять.

Он будет также служить платформой для поиска и включения потенциальных гражданских активистов в общественную жизнь региона. Здесь их будут обучать и оказывать помощь в разработке и реализации социальных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU