2019-11-06T09:40:06+03:00
Общество

Первую на Ямале Школу юного предпринимателя открыли в Ноябрьске

Всего в проекте будет участвовать шесть городов
Анна Полякова
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Первую на Ямале Школу юного предпринимателя открыли в Ноябрьске Фото: Администрация НоябрьскаПервую на Ямале Школу юного предпринимателя открыли в Ноябрьске Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск стал первой на Ямале площадкой для проведения окружной Школы юного предпринимателя. Всего в проекте будет участвовать шесть городов. Бизнес-тренинги для старшеклассников пройдут также в Муравленко, Новом Уренгое, Надыме, Лабытнанги и Салехарде.

Во Дворце молодёжи проходит двухдневный семинар-практикум, участниками которого стали 30 человек. Все они успешно прошли предварительное онлайн тестирование. Ведёт семинар бизнес-тренер из Ростова-на Дону Виктория Мельникова, сообщает управление по делам семьи и молодежи Администрации города.

Сегодня, 6 ноября, во второй день семинара, пройдёт деловая игра «Время – деньги», будущие предприниматели создадут свои бизнес-проекты. Авторы 10 лучших со всего округа посетят один из ведущих технопарков страны.

Площадка организована Департаментом по молодёжной политике и туризму и Молодёжным центром технологии занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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