На Ямале дали срок педофилу, выманившему девочку со двора
В Пуровском районе педофилу зачитали приговор. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Свою жертву он нашел во дворе жилого дома.
Днем 29 июля 2019 года 45-летний ямалец увидел играющих на улице детей. Извращенец завлек малолетнюю девочку в укромное место и надругался над ребенком.
- Во время предварительного следствия мужчина вину признал. С девочкой после случившегося работали психологи. Ей потребовались реабилитационные меры, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.
Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU