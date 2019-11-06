СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-06T09:27:13+03:00

На Ямале дали срок педофилу, выманившему девочку со двора Фото: Ольга Крыльцова

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В Пуровском районе педофилу зачитали приговор. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Свою жертву он нашел во дворе жилого дома.

Днем 29 июля 2019 года 45-летний ямалец увидел играющих на улице детей. Извращенец завлек малолетнюю девочку в укромное место и надругался над ребенком.

- Во время предварительного следствия мужчина вину признал. С девочкой после случившегося работали психологи. Ей потребовались реабилитационные меры, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU