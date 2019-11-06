В Муравленко ночью сгорело расселенное общежитие

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-06T08:52:17+03:00

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Ночной пожар в Муравленко уничтожил дом. К счастью, к моменту ЧП он был уже расселен. Сообщение о происшествии поступило около трех часов ночи 6 ноября. Полыхало здание деревянного одноэтажного общежития по улице Школьной. Когда приехали огнеборцы, черный дым валил из окон горящего дома на площади 30 квадратных метров.

- На момент произошедшего в доме незаконно проживающих граждан не находилось. Угрозы рядом стоящим зданиям не было, - уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Полностью ликвидировать открытое горение на площади 250 квадратных метров удалось за три часа, пострадавших и погибших нет. На месте будут работать дознаватели МЧС России для установления причины пожара.

Проблема расселенных домов, как и незаконных построек, в том, что нет хозяина, который нес бы обязательство по соблюдению правил пожарной безопасности. При этом пожар в бесхозных строениях угрожает рядом стоящим зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU