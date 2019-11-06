Ямальские борцы завоевали золото и серебро чемпионата Европы
Сильнейшие ямальские спортсмены завоевали медали чемпионата Европы по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Состязания завершились в белорусском городе Гомель.
Эдуард Ширазданов завоевал золотую медаль, а прославленный таркосалинец Никита Ребро стал серебряным призером. Эту медаль он посвятил двухмесячному сыну.
- Результатом я доволен и везу серебро своему младшему сыну Марку, ему два месяца. Даже символично — будем святить Марка серебром, - сказал спортсмен.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил его в Инстаграме.
В чемпионате Европы приняли участие 54 спортсмена из 12 стран. В составах команд присутствовали атлеты высочайшего уровня — чемпионы мира и Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU