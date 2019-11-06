2019-11-06T08:38:06+03:00
Спорт

Ямальские борцы завоевали золото и серебро чемпионата Европы

Соревновались спортсмены с нарушением слуха
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские борцы покоряют Гомель Фото: puradm.ruЯмальские борцы покоряют Гомель Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Сильнейшие ямальские спортсмены завоевали медали чемпионата Европы по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Состязания завершились в белорусском городе Гомель.

Эдуард Ширазданов завоевал золотую медаль, а прославленный таркосалинец Никита Ребро стал серебряным призером. Эту медаль он посвятил двухмесячному сыну.

- Результатом я доволен и везу серебро своему младшему сыну Марку, ему два месяца. Даже символично — будем святить Марка серебром, - сказал спортсмен.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил его в Инстаграме.

В чемпионате Европы приняли участие 54 спортсмена из 12 стран. В составах команд присутствовали атлеты высочайшего уровня — чемпионы мира и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24