В Губкинском на площади Воинской Славы зажгли Вечный огонь
В Губкинском открылась площадь Воинской Славы после масштабной реконструкции. Впервые в истории города Вечный огонь будет гореть всегда, а не только в праздник, как это было раньше. Команду зажечь его дал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Синицын.
Он поблагодарил руководство округа и города от Совета ветеранов за большую работу по реконструкции нашей площади, которая посвящена подвигам многих поколений героев и патриотов России.
Реконструкция площади Воинской Славы – самый значимый и крупный проект по благоустройству за последние годы. Это целый комплекс. Здесь установили две алые арки в виде звёзд. Они символизируют начало и окончание войны.
Появились на площади и две мемориальные стены с барельефами и гравировкой. Одна рассказывает о войнах в истории нашего государства, другая посвящена победе в Великой Отечественной войне. Ветераны и все горожане уже считают это место особым центром духовного единения. Весной площадь озеленят.
Музей военной техники превратился в настоящую фотозону под открытым небом. Вечером площадь освещают более сотни грунтовых светильников.
- В этом проекте участвовали многие жители города. Отдельные слова благодарности говорю нашим ветеранам, которые очень серьезно подошли к разработке проекта и участвовали на всех стадиях его реализации, – сказал Андрей Гаранин, глава города Губкинского.
ИСТОЧНИК KP.RU