В Губкинском на площади Воинской Славы зажгли Вечный огонь

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-06T08:18:00+03:00

После реконструкции гореть он будет не только в праздники

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В Губкинском открылась площадь Воинской Славы после масштабной реконструкции. Впервые в истории города Вечный огонь будет гореть всегда, а не только в праздник, как это было раньше. Команду зажечь его дал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Синицын.

Он поблагодарил руководство округа и города от Совета ветеранов за большую работу по реконструкции нашей площади, которая посвящена подвигам многих поколений героев и патриотов России.

Реконструкция площади Воинской Славы – самый значимый и крупный проект по благоустройству за последние годы. Это целый комплекс. Здесь установили две алые арки в виде звёзд. Они символизируют начало и окончание войны.

Появились на площади и две мемориальные стены с барельефами и гравировкой. Одна рассказывает о войнах в истории нашего государства, другая посвящена победе в Великой Отечественной войне. Ветераны и все горожане уже считают это место особым центром духовного единения. Весной площадь озеленят.

Музей военной техники превратился в настоящую фотозону под открытым небом. Вечером площадь освещают более сотни грунтовых светильников.

- В этом проекте участвовали многие жители города. Отдельные слова благодарности говорю нашим ветеранам, которые очень серьезно подошли к разработке проекта и участвовали на всех стадиях его реализации, – сказал Андрей Гаранин, глава города Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU