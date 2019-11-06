2019-11-06T06:34:34+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале КамАЗ сбил ребенка на светофоре

В результате ДТП пострадавший госпитализирован
Анна Полякова
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В Тарко-Сале КамАЗ сбил ребенка на светофоре Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Тарко-Сале КамАЗ сбил ребенка на светофоре Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Тарко-Сале в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Авария произошла 5ноября в 15.20. Как рассказали в Госавтоинспекции Ямала, водитель КамАЗа выехал на перекресток улиц Геологов и Ленина на запрещающий сигнал светофора. В это время дорогу переходил ребенок. Юный таркосалинец шел на «зеленый». Грузовик не смог вовремя затормозить и сбил ребенка. В результате ДТП пострадавший госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых травмировано два человека, в их числе один ребенок. С начала 2019 года в 3913 зарегистрированных ДТП, погибли 25 человек и 468 травмированы, в их числе 58 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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