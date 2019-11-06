2019-11-06T05:23:35+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 ноября: ветер утихнет, осадки прекращаются

Температура воздуха -5 ... -12 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 6 ноября: ветер утихнет, осадки прекращаются Фото: yanao.ruПогода на Ямале 6 ноября: ветер утихнет, осадки прекращаются Фото: yanao.ru
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В среду, 6 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 5 градусов, пасмурно. Днем – без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -12 градусов, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме -12 градусов, ясная погода, осадки не ожидаются. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Губкинском - 11 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, но обойдется без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале -12 градусов, солнечно, без осадков. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Муравленко -12 градусов, в основном пасмурно. Небольшой снег пойдет ближе к ночи. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов. Небольшой снег – в перовой половине дня. Ветер юго-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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