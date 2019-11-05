Ямальская шахматистка принесла победу женской сборной на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-05T16:06:05+03:00

Александра Горячкина не проиграла ни одного тура

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Ямальская Александра Горячкина шахматистка в составе женской сборной России завоевала «золото» чемпионата Европы, который проходил в Батуми (Грузия).

В заключительном туре спортсменка из ЯНАО выиграла у представительниц Турции и оказалась недосягаемой для других преследовательниц. В результате женская сборная России набрала 16 очков, завоевав золотые медали турнира, стала досрочным победителем командного чемпионата Европы.

Россиянки стали чемпионками Европы третий раз подряд. Горячкина, играя на первой доске, принесла в копилку команды сборной России 6 очков, не проиграв ни одного тура, сообщает пресс-служба департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

Президент ФШР, старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов поздравил сборные России с золотым дублем.

- Женская команда в очередной раз показала свой класс и заслуженно заняла первое место, обыграв в личной встрече главных конкуренток. Мужчины поехали в Батуми в экспериментальном составе и тоже победили, вырвав «золото» в последнем туре. Это показывает огромный потенциал российских шахмат в преддверии домашней Олимпиады, -отметил тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU