Ноябрьский колледж признан одним из лучших в России
Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации – 2019».
По результатам независимой экспертизы, проведенной научно-исследовательской организацией ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП», учебное заведение награждено медалью и дипломом лауреата престижного конкурса.
В исследовании участвовало восемь регионов России и более ста крупных городов РФ. Критериями для оценки стали результаты анализа информации, размещенной в открытых источниках, мнения студентов, выпускников, а также работодателей. Победителям конкурса вручили памятные медали, дипломы, сертификаты, а также логотип конкурса на электронном носителе.
Ноябрьский колледж в результате включен в число сертифицированных колледжей РФ, обладающих правом использования логотипа конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации» на своем официальном сайте, документации и всей полиграфической продукции образовательной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU