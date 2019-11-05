Ноябрьский колледж признан одним из лучших в России

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-05T15:46:42+03:00

Ноябрьский колледж стал одним из лучших в России Фото: Администрация Ноябрьска

Теперь он может использовать почетный логотип на всей полиграфической продукции

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Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации – 2019».

По результатам независимой экспертизы, проведенной научно-исследовательской организацией ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП», учебное заведение награждено медалью и дипломом лауреата престижного конкурса.

В исследовании участвовало восемь регионов России и более ста крупных городов РФ. Критериями для оценки стали результаты анализа информации, размещенной в открытых источниках, мнения студентов, выпускников, а также работодателей. Победителям конкурса вручили памятные медали, дипломы, сертификаты, а также логотип конкурса на электронном носителе.

Ноябрьский колледж в результате включен в число сертифицированных колледжей РФ, обладающих правом использования логотипа конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации» на своем официальном сайте, документации и всей полиграфической продукции образовательной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU