2019-11-05T15:21:01+03:00
Происшествия

Жительница Пуровского района отдала мнимой сотруднице банка свои сбережения

Счет аферистки пополнили 35 тысяч рублей доверчивой северянки
Анна Полякова
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Жительница Пуровского района отдала мнимой сотруднице банка свои сбережения Фото: pixabay.comЖительница Пуровского района отдала мнимой сотруднице банка свои сбережения Фото: pixabay.com
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Жительница Пуровского района поверила звонившему незнакомцу и случайно отдала крупную сумму денег. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полиции. Правоохранителям она рассказала, что 30 октября 2019 года ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей банковского учреждения.

В ходе разговора злоумышленница сообщила, что с банковской карты пуровчанки неизвестные лица пытались списать денежные средства, и для того, чтобы данную операцию заблокировать, необходимо продиктовать данные карты.

Дочерчивая северянка была уверена, что разговаривает с сотрудницей банка и выполнила все требования неизвестной, после этого с ее банковской карты «ушли» 35 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает гражданам, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать персональные данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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